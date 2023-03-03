Як очистити крани та плитку від плісняви: несподіваний, але простий лайфхак зі свічкою

Віск та парафін захищає поверхні від вологи

У ванній кімнаті часто з’являється пліснява через надмірну вологу. Особливо часто вона зустрічається на швах між плитками та на стиках з ванною або душем. Однак є простий лайфхак, який допоможе вам позбавитися небажаного грибка.

На порталі Hyser розповіли, що від цвілі у ванній кімнаті допоможе позбутися звичайна воскова свічка. До того ж нею можна наполірувати крани та почистити дверцята шаф.

Натріть восковою або парафіновою свічкою попередньо вимиті шви між плитками у ванній кімнаті. Цей матеріал відштовхуватиме вологу, а значить поверхні довше залишатимуться чистими.

Крани

Згодом на кранах утворюється вапняний наліт, який псує зовнішній вигляд усієї ванної кімнати. Найчастіше його причина — це жорстка вода. Щоб не полірувати крани часто спеціальними засобами, можна натерти свічкою. Віск буде відштовхуючим бар’єром і захистить кран від нальоту, плям та інших забруднень.

Шафки та дверцята

У ванній кімнаті та в будь-якому іншому приміщенні можуть скрипіти дверцята шафок. Щоб позбавитися цього неприємного звуку, натріть петлі воском.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим очистити дзеркало у ванній кімнаті. Є три простих способи з підручними засобами.