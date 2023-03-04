Як зрозуміти, що холодильник скоро перестане працювати: 6 вірних ознак

Своєчасний ремонт допоможе врятувати техніку та заощадити гроші

Навіть попри правильну експлуатацію холодильник може вийти з ладу. Однією з неочевидних ознак зламаної техніки є рахунок за електроенергію, що раптово збільшився.

Холод може губитися через ущільнювальну гумку на дверцятах, що вийшла з ладу. Як наслідок, холодильнику доводиться працювати більше та "мотати" зайву електрику.

Ще однією причиною може бути банально вік холодильника. Багато людей відкладають заміну техніки, сподіваючись заощадити, але насправді нові моделі холодильників більш енергоефективні й дійсно допомагають економити.

Про те, що холодильник скоро перестане працювати, говорять шість ознак, пише Express.

1. Холодильник дуже гарячий і продукти швидко псуються

Навіть невеликої зміни температури достатньо, щоб їжа зіпсувалася. Ця проблема може залишатися непоміченою протягом кількох тижнів. Якщо молоко скисає до закінчення терміну придатності, вершкове масло м’яке, а на хлібі утворюється пліснява — це привід перевірити справність холодильника.

2. У морозильній камері багато інею та льоду

Причиною утворення інею в морозильній камері може бути щілина в ущільнювачі на дверцятах холодильника, що пропускає тепле повітря ззовні. Невелика кількість інею та криги допустима. Але якщо їх багато, можливо, холодильник щосили намагається підтримувати правильну температуру.

Фахівці радять звільнити холодильник від продуктів, відключити з мережі та дати льоду відтанути при відкритих дверцятах морозильної камери. Після розморожування знову увімкніть холодильник. Якщо іній і лід швидко накопичуватимуться, холодильнику потрібен ремонт.

3. Холодильник не шумить

Безшумний холодильник – поганий знак, навіть якщо лампочки та датчики всередині горять як раніше. Тиша може свідчити, що зламався компресор.

Спробуйте встановити термостат на дуже низьку температуру, щоб запустити компресор. Якщо це не спрацює, то він зламався і потребує ремонту.

Якщо компресор не зламаний, проблема може бути у роботі системи розморожування.

4. Всередині холодильника постійно світиться світло

Світло в холодильнику повинне завжди вимикатися при зачиненні дверцят. Якщо воно не гасне, то починає нагрівати внутрішню частину холодильника.

Ви можете перевірити, чи вимикається лампочка, прочинивши двері, або майже повністю закривши її й зазирнувши в неї. Зазвичай світло повинне вмикатись тільки після відкриття дверей на 2,5 см. Крім того, ви можете спробувати лампочку рукою. Якщо вона гаряча, то, мабуть, горіла довгий час.

Причиною може бути зламана кнопка вимкнення світла. Її за бажання можна полагодити самостійно.

5. Надмірний конденсат у холодильнику

Невелика кількість конденсату зазвичай не є проблемою, але якщо його занадто багато, це може вказувати на те, що холодильник не охолоджує належним чином.

Зазвичай проблема полягає в несправному ущільненні дверцят, оскільки вони можуть тріснути й розірватися, дозволяючи прохолодному повітрі вийти з холодильника.

6. Калюжі навколо холодильника

Витік і калюжі на підлозі можуть бути однією з багатьох проблем. Дверцята можуть не закриватися належним чином, піддон може бути зламаний, шланги від піддона можуть бути зміщені, усередині може утворитися іній та лід, а морозильна камера може бути засмічена.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху в холодильнику за допомогою газети. А ще із запахами можна боротися за допомогою натурального освіжувача, який є у кожному будинку.