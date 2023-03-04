Що додати в картоплю на деруни, щоб вона не потемніла: топ-3 інгредієнти

Хрустка золота скоринка вам гарантована

Ароматні та соковиті гарячі деруни зі сметаною стануть окрасою будь-якого столу. Приготувати такі дуже просто, особливо, якщо знати, чому в них не варто додавати яйце. Однак це не єдиний нюанс приготування цієї смачної та поживної страви.

Досить поширена проблема, з якою стикаються господині — потемніння картоплі. Через це деруни можуть виходити не дуже апетитними на вигляд — замість хрусткої золотистої скоринки ви ризикуєте побачити на сковороді темні пляцки. Що додати до картоплі під час приготування, щоб уникнути цієї проблеми, розповідає prostoway. Ці три прості інгредієнти знайдуться на будь-якій кухні і врятують ситуацію.

Цибуля

Натерта цибулина — справжній маст-хев. Тільки вона має бути дуже дрібно нарубана чи навіть перетерта — у такому разі деруни вийдуть смачними, хрусткими і золотистими, а картопля не буде темніти.

Кисломолочні продукти

Достатньо всього однієї столової ложки сметани чи навіть теплого молока. По-перше, це значно покращить смак страви, по-друге, захистить картоплю від почорніння.

Лимонний сік

Звучить дивно, але не переймайтеся: смаку ваших дерунів він точно не зіпсує. Тим більше, що його потрібна всього столова ложка. Якщо вдома не виявилось лимонного соку, можна розвести у воді лимонну кислоту — вийде те саме.

Раніше ми розповідали про інші секретні добавки, які зроблять деруни ще смачнішими. На щастя, картопля прекрасно поєднується за багатьма інгредієнтами, тому не бійтеся експериментувати і пробувати щось нове.