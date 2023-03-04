Відкриваємо вино без штопора у "польових умовах": п’ять геніальних трюків

Щось із цього списку вам точно допоможе вирішити проблему

Буває, у вас є пляшка хорошого вина, а от штопора під рукою немає. Ситуація не дуже приємна, але не критична, тож не сумуйте і не поспішайте у магазин за новим пристроєм. Ми зібрали для вас кілька лайфхаків, які допоможуть легко відкоркувати вино без спеціального приладдя.

Виявляється, з цим завданням легко впораються різні підручні засоби, які точно знайдуться на вашій кухні чи навіть у гаражі. І навіть якщо ви поза межами дому, META має кілька крутих трюків, які допоможуть відкрити пляшку вина без штопора в "польових умовах".

Спосіб #1. Заштовхати корок у пляшку

Щоб відкрити пляшку вина, корок не обов'язково треба витягувати — ви можете заштовхнути його всередину і спокійно налити напій. Для цього спершу потрібно зробити в ньому отвір, аби спустити повітря, а далі просто почати запихати його всередину пляшки у будь-який зручний для вас спосіб.

Спосіб #2. Саморіз та плоскогубці

Просто вкрутіть у корок звичайний саморіз і дістаньте його пласкогубцями. Цей пристрій можна назвати саморобним штопором, адже працює він за точно таким же принципом.

Спосіб #3. "Армійський"

Тут потрібен тільки ніж та максимальна обережність. Щоправда, ніж має бути з тонким лезом. Щоб дістати корок, плавно встроміть лезо у корок і повільно покрутіть його вліво-вправо, поступово витягуючи корок з шийки. Але якщо корок сильно кришиться, краще скористатися якимось іншим способом, щоб його частинки потім не плавали у вині.

Спосіб #4. Пляшка води

У цьому випадку вам доведеться докласти трохи більше зусиль, зате такий варіант відкривання пляшки вина можна назвати абсолютно безпечним. Вам потрібно близько 3-5 хв бити пластиковою пляшкою води по дну пляшки з вином. Через деякий час корок вискочить сам.

Спосіб #5. Нагрів

Один із найлегших варіантів. Просто нагрійте шийку пляшки і корок сам вискочить. Тільки будьте обережні, аби не обпектися.

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