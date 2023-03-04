Як і чим почистити йоржик для унітазу: не всі про це знають

У вбиральні має блищати все — від раковини до щітки для унітазу

Невіддільною частиною прибирання в туалеті є миття сантехніки. І якщо про те, як ефективно очистити унітаз є достатньо інформації, то про миття йоржика майже не йдеться.

У процесі активного використання на щітці для унітаза накопичується безліч бактерій та з’являється неприємний запах. Чищення унітаза таким пристроєм явно не дасть бажаного результату. Існують прості способи, які допоможуть продезінфікувати йоржик та повернути йому практично первозданний вигляд, пише kirpi4ik.com.ua.

Спосіб №1 Засіб для миття унітаза

Всім відомі засоби побутової хімії чудово справляються із забрудненнями на йоржику.

У невелике відро налийте води та додайте туди засіб для миття унітаза. Помістіть йорж в отриману суміш приблизно на 3 години. Потім просто промийте щітку під проточною водою.

Або ж нанесіть засіб на внутрішню поверхню унітаза і під обідок. Пройдіться по ній щіткою. Змийте воду, знову нанесіть засіб, вставте щітку в унітаз і залиште на пів години. Ополосніть. Залишіть йорж затиснутим між сидінням і кришкою унітаза хвилин на 15, щоб він просох.

Спосіб №2 Засіб для миття посуду

Мийний засіб можна використовувати дуже часто. Достатньо налити його у тримач для щітки та залишити на ніч. Вранці просто обполоснути щітку та ємність, у якій вона стояла.

Спосіб №3 Саморобний засіб для миття

Звичайний оцет допоможе не тільки почистити щітку, але й позбавить неприємного запаху.

У непотрібній ємності (обрізаній пластиковій баклажці) змішайте ½ склянки соди з 2 ст.л. солі та додайте ¼ склянки оцту та трохи мийного засобу. Залийте невеликою кількістю окропу та перемішайте.

Щітку для унітаза занурте в отриманий розчин на 2 години. Після промийте щітку під проточною водою.

Спосіб №4 Сода та оцет

Соду засипте прямо в ємність, де знаходиться йоржик і залийте оцтом. Відбудеться хімічна реакція із виділенням піни. Через 40 хвилин змийте залишки соди та оцту із щітки та ємності теплою водою.

Якими б не були хорошими ці способи, періодично потрібно міняти щітку для унітаза. Точно визначеного терміну служби немає. Досвідчені господині радять робити це не рідше, ніж раз на пів року. У будь-якому випадку, якщо ворс на йоржику вже погнувся і погано очищається поверхня унітаза, настав час змінити девайс.

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