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Неслухняні "майки" більше не зможуть чинити опір: три лайфхаки, як відкрити пакетик за пару секунд

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пакетики Новина оновлена 04 березня 2023, 22:39
Пакетики

Метушня з неслухняними пакетиками залишиться в минулому

Кожна людина хоч раз потрапляла в ситуацію, коли звичайний пластиковий пакетик ніяк не хоче відкриватися. При цьому найбільше це дратує, коли час возитися з цим не так багато, наприклад, це може статися на касі в магазині.

Як говориться в матеріалі "Так просто", існують прості лайфхаки, які допоможуть впоратися з неслухняними пакетиками і забути про цю проблему раз і назавжди.

Найпростішим способом є намочити чимось палець. Звичайно можна його наслинити, проте якщо ви зайшли в магазин після роботи, попередньо проїхавшись у маршрутці, то тягнути цілий букет різноманітних бактерій та вірусів у рот буде далеко не найкращою ідеєю. У такій ситуації врятують вологі серветки або на крайній випадок можна вирушити до секції заморожених продуктів, де через конденсат завжди є лід.

Однак є й інші способи відкрити пакетик.

Наприклад, його можна потерти між долонями, а потім подути всередину. Цей спосіб добре працює як з "мийками", так і з фасувальними пакетиками.

Ще одним менш популярним, але не менш ефективним способом є просунути палець в отвір збоку, а потім провести їм до ручки.

Як відкрити пакетик

Також можна взятися двома руками за місце, де ручка сходиться з краєм, що відкриває, а потім легко потягнути в різні боки. При цьому назовні виступить невеликий трикутник, який треба потягнути назовні. Після цього пакетик легко відкриється

Як відкрити пакетик

Як варіант можна потягнути пакет з двох країв, тоді трикутнички з’являться з двох сторін.

Як відкрити пакетик
Як відкрити пакетик

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як за пару секунд знайти край скотчу та більше не витрачати свій дорогоцінний час на спроби його намацати.

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#Пакет #Лайфхак