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Швидко розм’якшити вершкове масло можна без нагріву: хитрий трюк (відео)

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Вершкове масло
Вершкове масло. Фото pexels.com

Простий і дієвий спосіб розм’якшити масло

Іноді на кухні виникає необхідність дуже швидко розм’якшити вершкове масло для бутерброда, або для приготування пирога. Є спосіб зробити це дуже швидко і без використання мікрохвильової печі.

Лайфхаком поділилася блогер roxy369 у TikTok.

На відео показано, як за допомогою ситечка, яке є практично на кожній кухні, можна за лічені секунди отримати розм’якшене масло.

Що потрібно робити:

  • Покласти масло на стіл та зняти упаковування.
  • Взяти до рук ситечко і притискаючи його до бруска знімати верхній шар масла.
  • Розм’якшена маса збереться всередині сита і буде готова до використання.

Цей лайфхак скоротить час приготування бутербродів. А ще дозволить обійтися без тертки, щоб подрібнити масло для приготування пісочного тіста.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дуже швидко і просто подрібнити цибулю.

Теги:
#Вершкове масло #Лайфхак #Ситечко