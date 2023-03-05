Швидко розм’якшити вершкове масло можна без нагріву: хитрий трюк (відео)
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Простий і дієвий спосіб розм’якшити масло
Іноді на кухні виникає необхідність дуже швидко розм’якшити вершкове масло для бутерброда, або для приготування пирога. Є спосіб зробити це дуже швидко і без використання мікрохвильової печі.
Лайфхаком поділилася блогер roxy369 у TikTok.
На відео показано, як за допомогою ситечка, яке є практично на кожній кухні, можна за лічені секунди отримати розм’якшене масло.
Що потрібно робити:
- Покласти масло на стіл та зняти упаковування.
- Взяти до рук ситечко і притискаючи його до бруска знімати верхній шар масла.
- Розм’якшена маса збереться всередині сита і буде готова до використання.
Цей лайфхак скоротить час приготування бутербродів. А ще дозволить обійтися без тертки, щоб подрібнити масло для приготування пісочного тіста.
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