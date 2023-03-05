Бритва – не найкраща ідея: копійчаний засіб позбавить катишків і ворсу на одязі

Ворс та катишки псують зовнішній вигляд речей, але це легко виправити

На вовняних виробах рано чи пізно з’являються ковтунці та чіпляється ворс. Вони надають речам старого та зношеного вигляду.

У спробі дати улюбленій в’язаній речі друге життя часто використовують бритву. Але якщо інші речі лезо позбавляє катишків, то вовняну може ще більше зіпсувати, перерізавши нитку.

То як повернути колишній вигляд в’язаній речі? Як пише видання Sante+, це можна зробити за допомогою старої капронової панчохи та пемзи.

Візьміть пемзу в одну руку, а панчоху надягніть на іншу руку.

Пройдіться по одягу пемзою в одному напрямку. Рухи мають бути легкими та без сильного натиску.

Потім пройдіться по виробу капроновою панчохою, щоб зібрати ворс.

Не менш ефективним домашнім рішенням є видалення ворсу з одягу за допомогою клейкої стрічки. Просто оберніть стрічку навколо пальців, залишивши липку сторону зовні, і проведіть нею по частинах одягу, де є ковтунці. Але краще не використовувати цей спосіб на виробах із кашеміру чи пуху норки.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно прати зимовий одяг, щоб він служив довше.