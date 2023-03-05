Решітка духовки буде як новенька: просто покладіть її в пакет і пригорілого жиру як не бувало

Проста хитрість заощадить час та сили

Очищення решітки від духовки забирає у більшості господинь багато часу та сил, які вони могли б витратити на свою сім’ю та дітей. Щоб спростити життя, ми пропонуємо скористатися одним простим способом. Завдяки йому решітка духовки буде як нова!

Впоратися з очищенням можна за лічені хвилини, якщо знати один ефективний лайфхак з великим пакетом, пише cpykami. Не докладаючи особливих зусиль, ви можете відтерти навіть сильно пригорілий жир.

Як очистити решітку духовки

Поміщаємо решітку в пакет. У гарячій воді розчиняємо одну таблетку для посудомийних машин і додаємо до розчину 4 столові ложки харчової соди. Все перемішуємо. Наливаємо отриманий засіб у пакет із решіткою. Щільно зав’язуємо пакет та кладемо його на горизонтальну поверхню. Залишаємо решітку на півтори години, але якщо забруднення сильні, то краще на ніч. Потім промиваємо решітку під проточною водою з використанням губки. Все дуже просто, а результат чудовий!

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.