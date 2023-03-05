Як використовувати мило не тільки для миття рук: про ці 4 способи ви не знали
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Підійде навіть найдешевший варіант
Мило — дуже корисний засіб не тільки для забезпечення гігієни, але й для використання в побуті. Наприклад, мило допоможе у видаленні нагару на сковороді, і це не вся користь.
Брусочок звичайного мила чудово допомагатиме справлятися з чотирма побутовими питаннями, описаними нижче. Стане в пригоді навіть найдешевший засіб, пише Ukr.Media.
Де використовувати мило у побуті
- Мило бореться зі скрипучими петлями на дверях. Просто змочіть брусочок та змастіть петлі.
- Розв'язує проблему із заїданням блискавки на одязі. Робимо так само як і в першому варіанті, але користуйтеся бігунком тільки після висихання мила.
- Усуває неприємний запах у взутті. Просто покладіть брусочки мила усередину.
- Позбавить запаху затхлості і вогкості в шафі, а також подарує аромат речам.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна використовувати горілку під час прання. Цей засіб широко використовується при розв'язанні побутових проблем, окрім одного випадку.