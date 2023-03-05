Як використовувати мило не тільки для миття рук: про ці 4 способи ви не знали

Підійде навіть найдешевший варіант

Мило — дуже корисний засіб не тільки для забезпечення гігієни, але й для використання в побуті. Наприклад, мило допоможе у видаленні нагару на сковороді, і це не вся користь.

Брусочок звичайного мила чудово допомагатиме справлятися з чотирма побутовими питаннями, описаними нижче. Стане в пригоді навіть найдешевший засіб, пише Ukr.Media.

Де використовувати мило у побуті

Мило бореться зі скрипучими петлями на дверях. Просто змочіть брусочок та змастіть петлі. Розв'язує проблему із заїданням блискавки на одязі. Робимо так само як і в першому варіанті, але користуйтеся бігунком тільки після висихання мила. Усуває неприємний запах у взутті. Просто покладіть брусочки мила усередину. Позбавить запаху затхлості і вогкості в шафі, а також подарує аромат речам.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна використовувати горілку під час прання. Цей засіб широко використовується при розв'язанні побутових проблем, окрім одного випадку.