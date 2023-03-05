Чим натерти духовку на ніч, щоб позбавитися стійких плям: простий лайфхак

Для прибирання вам знадобляться лише підручні інгредієнти

Очищення духовки забирає чимало сил. Якщо ви не миєте духовку відразу після використання, то жир і залишки їжі утворюють усередині стійкі забруднення. Але один натуральний продукт швидко та ефективно видалить їх.

Як пише видання mirror, лайфхак з саморобною пастою, що чистить, відмиє духовку до блиску. Ключовий продукт, який вам потрібен, є на вашій кухні: харчова сода.

Рекомендується проводити глибоке очищення кожні кілька місяців, щоб ваша духовка залишалася чистою, гігієнічною та готовою до використання. Найкраще протирати духовку після кожного використання, для цього скористайтеся теплою водою, рідиною для миття посуду та м’якою губкою.

Як очистити духовку содою

Якщо утворилися стійкі плями, то треба діяти інакше. Нагар, жир та інший бруд видалить суміш харчової соди й води.

Нанесіть пасту із соди на проблемні місця та залиште на ніч. Вранці зітріть пасту для чищення й оббризкайте внутрішню частину духовки оцтом. На завершення ще раз протріть поверхню чистою вологою губкою.

Харчова сода коштує недорого і прибере будь-який прилиплий бруд, а оцет допоможе позбавитися залишків пасти, що залишилися в духовці вранці.

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