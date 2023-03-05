Буде блищати як новий: як почистити унітаз чайними пакетиками

Почистити унітаз можна без дорогих засобів

Досвідчені домогосподарки не з чуток знають, що вивести наліт вапняковий в унітазі може бути непросто навіть з використанням призначених для цього засобів. Однак зневірятися в цьому випадку не варто, оскільки допомогти може простий засіб.

Як пише УНІАН, китайські жінки виявили, що допомогти з цією, на перший погляд, непростою справою можуть звичайні пакетики чорного чаю.

При цьому для цього необов’язково використовувати свіжі пакетики, а використовувати ті, які залишилися після чаювання.

Сам спосіб дуже простий. Якщо наліт спостерігається вище за рівень води, то пакетики треба прикласти до забрудненого місця, а якщо нижче — то просто кинути їх у воду.

Після цього доведеться почекати 30 хвилин, а краще за годину. Найоптимальнішим варіантом буде залишити їх там на ніч.

Після того, як речовини, що містяться в чаї, зроблять свою роботу, треба трохи попрацювати йоржиком і унітаз виглядатиме як новий. Крім того, чорний чай має антибактеріальні властивості, що заодно допоможе позбутися небажаної "живності", яка викликає неприємний запах.

Змивати пакетики не можна, оскільки це може призвести до засмічення каналізації, тому після завершення процедури очищення їх треба дістати з унітаза та викинути.

Якщо цей метод з якихось причин вам не підходить, раніше "Телеграф" писав про те, як почистити унітаз содою.