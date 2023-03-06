У будинку не буде жодного павука: які натуральні запахи їх відлякають

Боротися з павуками можна і без хімікатів

Павуки — не найприємніші гості в будинку, так само як і гризуни — миші, наприклад. Однак можна легко позбутися їх за допомогою натуральних лайфхаків. У цьому випадку ви обійдетесь без купівлі магазинних хімічних засобів.

Як пише видання The Sun, є кілька дієвих способів запобігти появі павуків у будинку. Певні запахи відлякають їх від вашої оселі.

Насамперед не забувайте підтримувати чистоту в будинку, витирати миль і пилососити. Краще позбутися будь-якої павутини, яка може містити невилуплені мішечки з яйцями дитинчат павукоподібних.

Ви можете зробити нетоксичний розчин проти павуків, щоб позбавитися від них гуманним способом. Цитрусові аромати — чудовий засіб відлякування павуків. Як варіант, відіжміть свіжий лимон, перелийте вміст у пульверизатор і долийте води з-під крана. Рясно розпорошіть розчин у місцях, де можуть оселитися павуки. Також можете протерти шкіркою підвіконня для остаточного відлякування непроханих гостей. Розчин не токсичний і його можна використовувати вдома, якщо у вас є домашні тварини.

Крім того, павуки ненавидять м’яту, тому її аромат – ваш найкращий друг. Використовуйте ефірну олію перцевої м’яти у чистому вигляді у щілинах або змішайте 20 крапель з водою, щоб розпорошити навколо підвіконь, плінтусів, вентиляційних отворів і тканин, включаючи підковдри, подушки, рушники та штори. Регулярно наносьте повторно, щоб аромат залишався сильним.

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