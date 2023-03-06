Білі кросівки знову стануть як нові: просто замочіть їх у цьому засобі

Засіб для догляду натуральний, економічний та бюджетний

Білі кросівки – річ поза часом, яку можна носити в будь-яку пору року. Але вони мають властивість швидко зношуватися і втрачати свою початкову білизну. Не варто відмовляти собі в задоволенні носити біле взуття, адже є одна хитрість, як почистити його, щоб воно виглядало як нове.

Перед тим, як відправляти білі кросівки в прання або викидати, зайдіть на свою кухню, адже там є кілька натуральних інгредієнтів, які допоможуть очистити ваше взуття до стану нового, пише santeplus. Що це за засіб?

Як почистити білі кросівки

Чудодійним інгредієнтом, що дозволяє видалити плями, що важко виводяться, і відновити початковий колір взуття, є харчова сода. Виступаючи як чудовий засіб для видалення плям, цей знаменитий білий порошок працює як зі шкіряними кросівками, тканинними, так і з гумовими підошвами. Його плямовивідні, очищальні та дезодораційні властивості творять чудеса!

Щоб використовувати цей метод, немає нічого простішого, просто виконайте такі дії:

Візьміть зубну щітку та посипте її харчовою содою. Потріть забруднену ділянку круговими рухами. Додайте трохи рідини для миття посуду на зубну щітку для більшої ефективності.

Ви також можете змішати 2-3 чайні ложки харчової соди у 100 мл теплої води. Змочіть у розчині ганчірку і добре протріть нею взуття. Для більшої ефективності можна додати перекис водню. Його окисні властивості впливають на білизну вашого взуття, надаючи їй блискучий колір.

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