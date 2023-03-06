Що робити, якщо помада на губах швидко стирається: маленька хитрість

Ви отримаєте набагато стійкіший колір

Будь-яка жінка хоче виглядати красиво, не докладаючи до цього великих зусиль та засобів. Однак у більшості випадків так не виходить. Візьмемо, наприклад, звичайну помаду. Щоразу, коли вона стирається на губах, доводиться наносити її новим шаром, від чого косметичний засіб швидше закінчується.

Змусити помаду триматися на губах довше можна, якщо скористатися одним лайфхаком. Є хитрість, якою користуються досвідчені візажисти, пише mixnews.

Як отримати стійкий колір помади на губах

Наносимо помаду або матовий олівець на всю поверхню губ. Потім промокаємо серветкою наступним чином: складаємо її навпіл, вставляємо між нижньою та верхньою губою і злегка притискаємо шар паперового рушника. Потім за допомогою пензля для тіней наносимо на губи пудру. Після цього наносимо новий шар помади. Завдяки цьому трюку помада стане стійкішою і довше протримається на губах.

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