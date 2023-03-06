Сковорідка з антипригарним покриттям своїми руками: лайфхак від бабусь

Цим способом користувалися ще наші бабусі та мами

Часто господині стикаються з тим, що їжа прилипає до сковорідки або пригоряє під час приготування. Позбутися цієї проблеми допоможе простий спосіб, яким користувалися ще наші бабусі.

Для цього вам знадобиться пачка кухонної солі та трохи олії, розповідають на порталі Meta. Цей нехитрий лайфхак допоможе вам зробити на сковороді антипригарне покриття.

Сковорода з антипригарним покриттям продається в будь-якому магазині з посудом, але коштує вона дорожче, ніж звичайна. До того ж при нанесенні антипригарного покриття використовують канцерогени, небезпечні для їжі та здоров’я людини. Цей простий лайфхак точно не нашкодить вашому здоров’ю.

Спочатку нагрійте сковороду і висипте в неї склянку кухонної солі. Просмажте на маленькому вогні 15-20 хвилин, помішуючи лопаткою. Потім позбавтеся солі, протріть поверхню м’якою тканиною без миючого засобу і висушіть на вогні.

Після цього змастіть сковорідку декількома краплями олії, прогрійте ще три хвилини і повторіть процедуру із сіллю. Після цього протріть сковороду сухою серветкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як очистити сковорідку від їжі, що пригоріла. Необхідні для цього інгредієнти ви знайдете у своїй кухонній шафі.