Що не можна наносити на екран телевізора: таке чищення може його зіпсувати

Перед прибиранням краще заглянути в інструкцію до електроприладу

Прибирання пилу в будинку не складає особливих труднощів, але якщо йдеться про екран телевізора варто врахувати ряд рекомендацій. Важливо діяти обережно, щоб не пошкодити матеріал.

Як пише видання The Sun, почистити плоский екран плазмового телевізора досить просто. Однак у жодному разі не наносьте засіб для чищення прямо на нього.

Як очистити плоский екран телевізора:

Вимкніть телевізор і від’єднайте його від мережі. Акуратно протріть екран чистою сухою безворсовою тканиною. Серветки з мікрофібри – популярний вибір, призначений для видалення плям, не залишають пуху чи подряпин. Уникайте жорстких тканин та паперових рушників, які можуть пошкодити екран телевізора. Щоб позбавитися від бруду, розпиліть на тканину розчин для очищення екрану й акуратно протріть поверхню. Ніколи не розпилюйте будь-що прямо на екран телевізора й уникайте використання води, якщо це не рекомендовано виробником. Протріть екран новою чистою сухою тканиною, а потім зачекайте, поки вода не випарується, перш ніж підключати телевізор до мережі. Якщо ви сумніваєтеся, вивчіть посібник з експлуатації вашого телевізора.

Раніше "Телеграф" розповідав, які засоби допоможуть очистити скло та дзеркало до блиску. Прості лайфхаки не залишать розводів.