Квіти простоять довше, якщо додати у вазу два інгредієнти: секрет флористів
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Букет довго радуватиме вас, якщо поставити його в правильний розчин
Свіжі квіти вдома або в офісі завжди підіймають настрій та створюють атмосферу затишку. І завжди хочеться, щоб букет у вазі виглядав наче тільки зрізаний якомога довше.
Існує багато хитрощів, щоб продовжити життя квітам. Наприклад, заради цього тюльпани протикають голкою.
Відомий американський флорист Майкл Гаффні радить ставити квіти у спеціальний розчин. Для його приготування потрібні лише два інгредієнти — цукор та оцет.
Просто змішайте 2 столові ложки цукру з 2 столовими ложками оцту і додайте суміш у воду, де стоїть букет.
Цукор живитиме квіти та сприятиме розкриттю бутонів. Водночас оцет придушить зростання бактерій, що збереже свіжі квіти довше.
Цю суміш можна замінити на солодкий газований напій з лимоном і лаймом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати зрізані квіти різних видів.