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Квіти простоять довше, якщо додати у вазу два інгредієнти: секрет флористів

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Зберегти квіти свіжими допоможе маленька хитрість
Зберегти квіти свіжими допоможе маленька хитрість. Фото pexels.com

Букет довго радуватиме вас, якщо поставити його в правильний розчин

Свіжі квіти вдома або в офісі завжди підіймають настрій та створюють атмосферу затишку. І завжди хочеться, щоб букет у вазі виглядав наче тільки зрізаний якомога довше.

Існує багато хитрощів, щоб продовжити життя квітам. Наприклад, заради цього тюльпани протикають голкою.

Відомий американський флорист Майкл Гаффні радить ставити квіти у спеціальний розчин. Для його приготування потрібні лише два інгредієнти — цукор та оцет.

Просто змішайте 2 столові ложки цукру з 2 столовими ложками оцту і додайте суміш у воду, де стоїть букет.

Цукор живитиме квіти та сприятиме розкриттю бутонів. Водночас оцет придушить зростання бактерій, що збереже свіжі квіти довше.

Цю суміш можна замінити на солодкий газований напій з лимоном і лаймом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати зрізані квіти різних видів.

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#Квіти #Оцет #Лайфхак #Флористи #Букети