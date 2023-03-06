Квіти простоять довше, якщо додати у вазу два інгредієнти: секрет флористів

Букет довго радуватиме вас, якщо поставити його в правильний розчин

Свіжі квіти вдома або в офісі завжди підіймають настрій та створюють атмосферу затишку. І завжди хочеться, щоб букет у вазі виглядав наче тільки зрізаний якомога довше.

Існує багато хитрощів, щоб продовжити життя квітам. Наприклад, заради цього тюльпани протикають голкою.

Відомий американський флорист Майкл Гаффні радить ставити квіти у спеціальний розчин. Для його приготування потрібні лише два інгредієнти — цукор та оцет.

Просто змішайте 2 столові ложки цукру з 2 столовими ложками оцту і додайте суміш у воду, де стоїть букет.

Цукор живитиме квіти та сприятиме розкриттю бутонів. Водночас оцет придушить зростання бактерій, що збереже свіжі квіти довше.

Цю суміш можна замінити на солодкий газований напій з лимоном і лаймом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати зрізані квіти різних видів.