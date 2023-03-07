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Як видалити суперклей з одягу: дієві засоби

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Цим засобом можна склеїти практично все
Цим засобом можна склеїти практично все. Фото shutterstock.com

Суперклей видалити складно, але можливо

Суперклей — чудодійний засіб для ремонту практично всього, включаючи метал, кераміку, шкіру, гуму. На жаль, будь-хто, хто коли-небудь використовував його, добре знає, що видалення суперклею може бути неймовірно складним завданням.

Одним із кращих засобів видалення суперклею є ацетон. Але його можна застосовувати далеко не завжди. Для багатьох тканин ацетон може бути надто агресивним засобом і потрібно підібрати інші речовини, рекомендує rd.com.

1. Спирт

Якщо суперклей потрапив на одяг із бавовни та поліестеру, то вивести його можна за допомогою медичного спирту. Його можна використовувати й для вовняних виробів.

2. Оцет

Вироби зі шкіри можна позбавити суперклею оцтовим розчином. Можливо, видалення клею займе довгий час, зате оцет не дуже агресивний засіб.

3. WD-40

Універсальне мастило розчинить клей і його залишки можна буде легко видалити з тканини. Особливо добре цей засіб працює на виробах зі шкіри.

Нанесіть невелику кількість медичного спирту, оцту або мастила на пляму й енергійно потріть доти, доки суперклей не почне відокремлюватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як усунути суперклей з людської шкіри.

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#Клей #Супер клей #Лайфхак