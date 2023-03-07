Від плям не залишиться сліду навіть на білому пуховику: рецепт чудо-розчину

Навіщо витрачатися на хімчистку, якщо все можна зробити своїми руками та з недорогими засобами

Процес прання пуховика – не завжди найкраще рішення. У цьому випадку є велика ймовірність зіпсувати пух, та й сушіння верхнього одягу спричиняє труднощі. Якщо на пуховику всього одна або декілька невеликих плям, то позбавитися їх можна самостійно і без звернення в дорогу хімчистку.

Відчистити навіть білий пуховик можна просто, пише cpykami. Нам знадобиться чудо-розчин, який готується з недорогих компонентів: столового оцту, будь-якого гелю для душу та рідкого прального порошку.

Як відчистити пляму на пуховику

Додаємо у невелику ємність по 1 ст. л. оцту, гелю для душу та рідкого прального порошку. Заливаємо приблизно склянкою теплої води. Змішуємо, переливаємо суміш у пляшечку з пульверизатором. Наносимо розчин на пляму, добре змочуємо її. Далі беремо вологу ганчірочку і протираємо нею пляму. Якщо пляма в’їлася, розчин можна залишити на 5-10 хвилин. Коли пляма зникне, змочуємо ганчірку у чистій воді та прибираємо залишки миючого засобу з пуховика. Потім просушуємо все феном.

Раніше "Телеграф" писав, як на пуховику прибрати засмальцьовані плями. Розповідаємо, як швидко почистити пуховик без розводів.