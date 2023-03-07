Що покласти у банку з крупою, щоб не було молі: перевірений лайфхак

Розповідаємо, як запобігти псуванню продуктів харчування

Поява в оселі молі – це справжня проблема. Вона псує речі та різні продовольчі запаси. Щоб позбутися молі, доводиться закуповувати недешеву "хімію", проте є бюджетніші способи розв'язати проблему.

Якщо ця шкідлива комаха вже завелася, наприклад, у крупах, готувати їх немає сенсу. Найкращим рішенням буде запобігти появі молі, і з цим завданням чудово впорається один інгредієнт. Про це пише pixelinform.

Як запобігти появі молі у крупах

Покладіть у банки з крупою по одному листку волоського горіха. Своїм запахом він відлякуватиме шкідників, і ваші запаси будуть у повній безпеці. Якщо той чи інший продукт закінчиться, у новій порції листок можна не змінювати — він служитиме вірою та правдою протягом цілого року.

Рекомендується також використовувати для круп тільки скляні та керамічні ємності, а також харчові пакети, виготовлені з паперу.

Раніше "Телеграф" писав, які запахи можуть відлякати міль в оселі. Варто скористатися натуральними методами, а не "хімією".