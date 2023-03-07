Дешевий трюк для очищення духовки: знадобляться лише два кухонні засоби

Саморобний розчин допоможе видалити будь-який жир у духовці

Духовка – один із найчастіше використовуваних приладів на кухні. Однак не всі регулярно очищають її. У процесі приготування їжі всередині духової шафи утворюються забруднення, у тому числі накопичується жир.

Простий, але ефективний лайфхак допоможе очистити духовку до блиску, повідомляє The Sun. Ключові інгредієнти, які потрібні вам для створення саморобного розчину для чищення, легко знайдуться на кухні.

Очистити духовку можна за допомогою харчової соди та засобу для миття посуду. Для цього змішайте склянку соди з 1/3 склянки мийного. Перемішайте, щоб утворилася паста.

Нанесіть суміш на внутрішню частину духовки та двері за допомогою пензлика. Залишіть на дві години, щоб розчинився жир і стійкі плями. Потім потріть мочалкою. Скребок допоможе прибрати залишки їжі, що пригоріла.

Харчова сода — ефективний засіб для чищення. Лужна речовина легко видаляє жир у духовці. Крім того, м’який абразив допомагає позбутися стійких плям. Тоді як засіб для миття посуду не містить агресивних хімікатів і добре справляється з чищенням приладу.

Рекомендується робити легке прибирання після кожного використання духовки, особливо якщо щось пролилося. Глибоке очищення духової шафи проводиться кожні три місяці.

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