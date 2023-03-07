Який засіб видалить жирну пляму з одягу: працює краще за будь-який плямовивідник

Один кухонний продукт точно впорається з плямою

Існує багато способів вивести жирну пляму з тканини. Іноді засоб для виведення плям не справляється, тому на допомогу приходять підручні засоби, які гарантовано видаляють стійке забруднення з одягу.

Якщо потрібно усунути жирну пляму, можна обійтися без відбілювача або порошку, а скористатися альтернативою, яка є на вашій кухні. Лайфхак з мийним засобом для посуду працює чудово, пише express.

Як видалити жирну пляму з одягу за допомогою засобу для миття посуду

Іноді пляма від жиру залишається на одязі навіть після кількох прань. Тому краще зробити попередню маніпуляцію перед пранням, яка врятує вашу річ.

Щоб видалити забруднення, увітріть рідину для миття посуду в жирну пляму. Залишіть виріб замочуватися. Потім закиньте в барабан пральної машини і випрайте, як зазвичай це робите.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підручні засоби допоможуть очистити пальта з кашеміру, замші та вовни. А ще ми повідомляли, що потрібно класти в барабан під час прання пуховика: простий лайфхак збереже форму виробу.