Чим і як почистити фіранку для душу: найпростіші способи
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Чисткою шторки для ванни не можна нехтувати
Під час прибирання у ванній кімнаті важливо очистити всі предмети, які в ній знаходяться. Не виняток — шторка для душу, яка входить до переліку найбрудніших місць у санвузлі.
Фіранка для душу знаходиться в постійному контакті з водою, милом, косметичними засобами та швидко втрачає свій первісний вигляд. До того ж скупчення бруду та вологи провокує розмноження бактерій та появу плісняви. Мити шторку для ванної кімнати необхідно хоча б один раз на тиждень.
Дізнайтеся, з якого матеріалу зроблена фіранка
Поліетилен. Такі фіранки не переносять прання машини, а використання різних засобів від плям можуть значно зіпсувати їх зовнішній вигляд. Поліетиленові шторки при сильних забрудненнях рекомендується міняти на нові.
Вініл. Такі фіранки можна прати в машині, але на ній можуть виникнути заломи. Перед пранням краще звернути увагу на етикетку.
Поліестер. Штори з цього матеріалу можна прати у машинці. Також їх практично неможливо зіпсувати різними засобами від плям.
Як правильно прати шторку для ванної
- Зніміть шторку та замочіть її у воді з розведеним у ній пральним порошком.
- Залишіть її відмокати. Найкраще на цілу ніч, щоб мильний наліт встиг розчинитись.
- Після замочування пройдіться по всій площі шторки жорсткою щіткою.
- Якщо чистка в пральній машині дозволена, відправте фіранку в барабан. Додайте туди кілька рушників, які посилять ступінь очищення.
- У відсік кондиціонера можна додати трохи оцту для дезінфекції.
- Стирайте на делікатному режимі за температури води 40 градусів і нижче.
Як вивести жовті плями із фіранки у ванній
Знищити іржаві та жовті плями на шторці допоможе кислота. Нанесіть чайну ложку оцту або лимонної кислоти на пляму і залиште на 10-15 хвилин. Потім затріть це місце щіткою та промийте чистою водою.
Як вивести плісняву зі шторки для ванної
Плями цвілі повинна вивести сода. Потрібно змішати 1 ч. л. соди з 2-3 краплями нашатирного спирту. Суміш нанесіть на плями та залиште на 15 хвилин. Ретельно протріть та сполосніть штору проточною водою.
Ще один засіб — звичайний відбілювач. Розведіть його у воді й замочіть у ньому пляму на 10-15 хвилин. Сполосніть водою та висушіть штору.
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