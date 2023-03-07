Чим і як почистити фіранку для душу: найпростіші способи

Чисткою шторки для ванни не можна нехтувати

Під час прибирання у ванній кімнаті важливо очистити всі предмети, які в ній знаходяться. Не виняток — шторка для душу, яка входить до переліку найбрудніших місць у санвузлі.

Фіранка для душу знаходиться в постійному контакті з водою, милом, косметичними засобами та швидко втрачає свій первісний вигляд. До того ж скупчення бруду та вологи провокує розмноження бактерій та появу плісняви. Мити шторку для ванної кімнати необхідно хоча б один раз на тиждень.

Дізнайтеся, з якого матеріалу зроблена фіранка

Поліетилен. Такі фіранки не переносять прання машини, а використання різних засобів від плям можуть значно зіпсувати їх зовнішній вигляд. Поліетиленові шторки при сильних забрудненнях рекомендується міняти на нові.

Вініл. Такі фіранки можна прати в машині, але на ній можуть виникнути заломи. Перед пранням краще звернути увагу на етикетку.

Поліестер. Штори з цього матеріалу можна прати у машинці. Також їх практично неможливо зіпсувати різними засобами від плям.

Як правильно прати шторку для ванної

Зніміть шторку та замочіть її у воді з розведеним у ній пральним порошком.

Залишіть її відмокати. Найкраще на цілу ніч, щоб мильний наліт встиг розчинитись.

Після замочування пройдіться по всій площі шторки жорсткою щіткою.

Якщо чистка в пральній машині дозволена, відправте фіранку в барабан. Додайте туди кілька рушників, які посилять ступінь очищення.

У відсік кондиціонера можна додати трохи оцту для дезінфекції.

Стирайте на делікатному режимі за температури води 40 градусів і нижче.

Як вивести жовті плями із фіранки у ванній

Знищити іржаві та жовті плями на шторці допоможе кислота. Нанесіть чайну ложку оцту або лимонної кислоти на пляму і залиште на 10-15 хвилин. Потім затріть це місце щіткою та промийте чистою водою.

Як вивести плісняву зі шторки для ванної

Плями цвілі повинна вивести сода. Потрібно змішати 1 ч. л. соди з 2-3 краплями нашатирного спирту. Суміш нанесіть на плями та залиште на 15 хвилин. Ретельно протріть та сполосніть штору проточною водою.

Ще один засіб — звичайний відбілювач. Розведіть його у воді й замочіть у ньому пляму на 10-15 хвилин. Сполосніть водою та висушіть штору.

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