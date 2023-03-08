Зубна паста залишилася в минулому: як повернути білизну кросівкам за допомогою оцту

Ще один надзвичайно ефективний лайфхак з чищення білих кросівок

Коли виникає питання, як відбілити білі кросівки, перше, що спадає на думку — це зубна паста. Справді, спосіб дуже дієвий, проте на пасті способи не закінчуються.

Ще одна альтернатива ефективному чищенню білого взуття — це оцет, пише портал santeplus. Цей засіб для догляду, натуральний та економічний, допоможе вам позбутися всіх плям на кросівках і повернути їм новий вигляд.

Як відмити білі кросівки оцтом

Збризкайте вологу тканину чайною ложкою оцту. Обережно почистьте взуття. Протріть кросівки чистою тканиною, змоченою чистою водою, щоб позбутися запаху оцту.

Також можна налити склянки оцту у велику миску з водою та поставити свою пару взуття прямо в неї. Потім протріть кросівки ганчіркою та промийте чистою водою.

Крім оцту, також ефективним у очищенні білого взуття є лимонний сік. Вам просто потрібно налити 2-3 чайні ложки лимонного соку в миску або склянку води. Потім змочіть в отриманому розчині чисту ганчірку та ретельно протріть нею білі кросівки до отримання потрібного ефекту.

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