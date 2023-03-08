Зубна паста залишилася в минулому: як повернути білизну кросівкам за допомогою оцту
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Ще один надзвичайно ефективний лайфхак з чищення білих кросівок
Коли виникає питання, як відбілити білі кросівки, перше, що спадає на думку — це зубна паста. Справді, спосіб дуже дієвий, проте на пасті способи не закінчуються.
Ще одна альтернатива ефективному чищенню білого взуття — це оцет, пише портал santeplus. Цей засіб для догляду, натуральний та економічний, допоможе вам позбутися всіх плям на кросівках і повернути їм новий вигляд.
Як відмити білі кросівки оцтом
- Збризкайте вологу тканину чайною ложкою оцту.
- Обережно почистьте взуття.
- Протріть кросівки чистою тканиною, змоченою чистою водою, щоб позбутися запаху оцту.
Також можна налити склянки оцту у велику миску з водою та поставити свою пару взуття прямо в неї. Потім протріть кросівки ганчіркою та промийте чистою водою.
Крім оцту, також ефективним у очищенні білого взуття є лимонний сік. Вам просто потрібно налити 2-3 чайні ложки лимонного соку в миску або склянку води. Потім змочіть в отриманому розчині чисту ганчірку та ретельно протріть нею білі кросівки до отримання потрібного ефекту.
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