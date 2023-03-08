Як очистити волоський горіх голими руками: простий спосіб (відео)

Позбутися шкаралупи можна без молотка та ножа

Давно доведено, що волоські горіхи неймовірно корисні для організму. Але як важко їх чистити. Тверду шкаралупу доводиться розколювати ножем чи розбивати молотком, намагаючись не поранитись.

Але виявляється, є дуже простий спосіб очистити волоський горіх. Лайфхаком ділиться у TikTok блогер Medea.

Ядро можна витягти зі шкаралупи голими руками. Горіхи покладіть у глибокий посуд, залийте водою та поставте на плиту. Дочекайтесь, коли вода закипить. Через 5 хвилин після закипання горіхи дістаньте з води та остудіть.

Після цієї процедури шкаралупа стане м’якою і ядра можна буде витягти з мінімальними зусиллями. Для очищення не потрібен ані горіхокол, ані інший девайс.

Раніше "Телеграф" писав, як визначити свіжість яйця, не розбиваючи його.