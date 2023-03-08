Троянди "поять" горілкою, а герберам варять стебло: як змусити квіти простояти набагато довше

Топ-5 правил від флористів

Букет квітів — один із найпопулярніших подарунків на день народження та різні свята й урочисті події. Також квіти — у топі серед презентів, якими жінок вітають із 8 березня, адже багато українців усе ж вважають його одним із головних весняних свят.

А щоб подарований букет довше лишався свіжим, за ним варто правильно доглядати. Флористи поділилися п’ятьма важливими правилами та хитрощами, які допоможуть квітам довше лишатися свіжими. Про них розповідає Ukr.Media.

1. "Смачні" добавки у воду

Частина квітів просто обожнює здобрену різними добавками воду. Трояндам, наприклад, подобається горілка: щоб вони простояли довше у вазу додають чарку цього спиртного напою. Тоді як яскраві гербери й тюльпани обожнюють лимонну кислоту та аспірин (додавати варто щось одне). Тюльпани й нарциси простоять набагато довше, якщо воду підсолодити.

Існує й універсальний живильний "коктейль" для квітів. Його готують за таким рецептом: 1 ч.л. лимонної кислоти, 1 ч.л. цукру та крапля відбілювача.

2. Дайте листю води

Є два важливі правила: листя квітів не має бути в воді, інакше вона швидко зацвіте, але ті листочки, що залишилися над поверхнею води, потрібно зволожувати. Достатньо просто час від часу обприскувати букет водою кімнатної температури.

3. Зваріть стебло

Цей екстремальний спосіб підходить далеко не для всіх квітів! Він годиться тільки для тих сортів, які мають щільне зовні і м'яке всередині стебло. Це хризантеми, півонії, гербери, гортензії та ранункулюси (жовтець азійський).

Суть цього методу в тому, що квіти опускають в окріп на 5-7 см не більш як на 5 секунд. Тоді швидко виймають та обрізають гострим ножем ту частину, що перебувала в гарячій воді. Квіти відразу ж поміщають у вазу з чистою холодною водою. Так квіти простоять у 2-3 рази довше.

4. Часто міняйте воду

Важливо, аби вода для квітів не стояла по декілька днів поспіль — навіть якщо зовні вона виглядає нормально. Змінювати її варто щодня. Причому краще використовувати фільтровану або ж відстояну воду — у ній немає солей, що позитивно позначається на стані квіток.

5. Оберіть для квітів прохолодне місце

Не ставте букет біля батареї, на кухні, де зазвичай дуже тепло, або ж на прямих сонячних променях — так рослини дуже швидко зів’януть. Їх краще розмістити на прохолодному підвіконні — так рослини залишатимуться свіжими значно довше.

Раніше ми розповідали, як проштрикнути тюльпани голкою, щоб вони простояли набагато довше. Цей лайфхак надовго збереже квіти свіжими і не дасть їм похилися.