Зекономлять час та нерви: п’ять простих способів, як видалити наклейки з посуду

Більше не потрібно годинами намагатися віддерти наклейку з тарілки і позбутися слідів клею

Новий посуд прикрашає кухню та піднімає настрій. Але часто господині стикаються із проблемою очистити тарілку чи салатницю від етикетки з маркуванням. Вона настільки міцно тримається на посуді, що інколи її складно віддерти навіть за допомогою ножа.

Але є кілька простих способів, які допоможуть легко видалити наклейку з посуду і не залишать слідів. На порталі "Факти" розповіли, що для цього вам знадобляться фен, оцет, спирт чи лимон.

Фен

Наклейка тримається на посуді за допомогою клею, і якщо його нагріти, він легко відійде від тарілки. Для цього виставте фен на мінімальну потужність і спрямуйте струмінь повітря на наклейку. Потримайте кілька хвилин, після чого клей нагріється, і ви зможете видалити етикетку.

Лимон або лимонна кислота

Напевно, ви любите випити чай з лимоном, а якщо ні — то спробуйте, це дуже смачно і корисно. До того ж лимонний сік чудово видаляє наклейки з посуду — просто відріжте кружальце лимона і протріть ним клей, який залишився на посуді від етикетки. Через кілька хвилин за допомогою миючого засобу спробуйте забрати залишки клею.

Якщо у вас немає свіжого лимона, підійде лимонна кислота або будь-який продукт, в якому вона міститься.

Оцет

Оцет, як і лимонна кислота, роз’їдає клей. Намочіть наклейку на посуді оцтом і дайте йому вбратися. Після цього акуратно видаліть етикетку з поверхні.

Олія

Соняшникова, оливкова або будь-яка інша олія також підійде для видалення наклейок. Змочіть ватяний диск маслом і протріть ним стікер, залиште на 20-30 хвилин. Після цього зніміть наклейку і промийте посуд з миючим засобом під проточною водою. Цей спосіб можна використовувати на посуді зі скла, дерева та пластику.

Спирт або спиртовмісні речовини

Спирт, ацетон, антисептик або будь-який інший спиртовмісний розчин допоможе видалити наклейки з кераміки та порцеляни. Змочіть у розчині ватяний диск, протріть їм наклейку і через кілька хвилин зможете легко видалити її з поверхні.

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