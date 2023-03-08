Буде як нова: найкращі домашні засоби, як позбутися пригорілого осаду і плям на дні каструлі

Вам більше не потрібно буде купувати жодну агресивну хімію

Вони служать нам щодня, і допомагають нам готувати будь-які страви, але сковорідки і каструлі часто стають "жертвами" засохлих плям і відкладень, що пригоріли, які дуже важко видалити. Однак це не зовсім так, адже є кілька натуральних засобів, які розв'яжуть цю проблему дуже швидко.

Видалення осаду та плям із дна каструлі зазвичай потребує використання хімікатів. Та деякі натуральні речовини можуть легко допомогти вам позбавитися забруднень, якщо правильно їх застосовувати, пише santeplus.

Натуральні засоби для очищення дна почорнілої каструлі

Оцет

Оцет гарний як видалення накипу на каструлі, так запобігання знебарвлення посуду. Для того, щоб позбутися від бруду, налийте в каструлю півлітра холодної води, а потім пів склянки оцту. Дуже важливо дотримуватися точного порядку. Потім варіть цю суміш пів години на повільному вогні. Потім ретельно промийте сковороду і витріть насухо.

Сіль та картопля

Цей несподіваний дует чудово працює, коли потрібно позбавитися плям з дна каструлі. Спочатку потрібно обдати брудну поверхню посуду окропом. Потім добре протріть її і щедро посипте сіллю. Використовуючи половинку сирої картоплі (свіжо нарізаної), круговими рухами утріть забруднення. Потім дайте засобу подіяти на дно каструлі протягом 15 хвилин. Після цього часу змийте все чистою водою.

Лимонний сік

Лимонний сік також відмінно підходить для видалення осаду, що пригорів. Розріжте лимон навпіл і використовуйте м'якуш, щоб витерти бруд протягом декількох хвилин. Після добре відіжміть лимон і змочіть соком, що вийшов, губку, щоб протерти всю поверхню посуду. Останній крок – очистьте її сумішшю води та рідини для миття посуду.

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