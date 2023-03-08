Дерев’яні лопатки стануть як нові: прості та дешеві способи очищення

Дерев’яні лопатки та ложки — стильні та екологічні прилади для кухні.

Дерев’яні ложки та лопатки часто використовуються на кухні. Крім того, що вони мають естетичний вигляд, їх можна використовувати для будь-якого типу посуду. Але це приладдя можуть нести у собі небезпеку. Дерево вбирає забруднення і на ньому легко розмножуються бактерії.

Дерев’яне приладдя потрібно ретельно мити після кожного використання. Але при цьому не варто застосовувати мийні засоби. Очистити та продезінфікувати дерев’яні кухонні предмети можна дуже просто за допомогою недорогих засобів, які є у кожному будинку. Існує кілька способів.

Спосіб №1

За допомогою кухонної губки натріть прилад великою кам’яною сіллю та залиште на 5 хвилин. Після цього змийте сіль під проточною водою.

Спосіб №2

5 ст. л. соди розчиніть у склянці окропу. Опустіть ложку чи лопатку у розчин на 10 хвилин. Потім протріть приладдя губкою і промийте водою.

Спосіб №3

Темні плями на дерев’яних інструментах протріть ватним диском, змоченим перекисом водню. Залишіть на 10 хвилин, а потім промийте водою.

Спосіб №4

Наждачний папір з дрібною зернистістю також допоможе позбутися темних плям на дерев’яних ложках і лопатках. Також видалить нагар та сліди жиру.

Позбутися неприємного запаху на дерев’яних ложках та лопатках допоможе оцет та сік лимона.

Спосіб з оцтом

Налийте в каструлю 2 склянки гарячої води та 2 склянки білого оцту.

Доведіть розчин до кипіння.

Замочіть дерев’яні лопатки та ложки у воді з оцтом на 5 хвилин.

Остудіть предмети, промийте прісною водою та висушіть.

Спосіб з лимоном

Лимонний сік ще й допоможе вбити бактерії на дерев’яних ложках. Просто протріть приладдя лимоном або додайте сік лимона в гарячу воду під час миття посуду.

Згодом на дерев’яних лопатках можуть з’явитися тріщини. Щоб вирішити цю проблему і продовжити термін служби ложок, рекомендується після ретельного очищення покрити їх маслом.

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