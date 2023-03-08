Розпиліть цю суміш на підвіконня і пліснява зникне назавжди: спосіб, який 100% працює

Позбутися плісняви навколо вікон можна без хімії

Цвіль навколо вікон – поширена проблема. Це не тільки негарно, але і може завдати шкоди вашому здоров’ю та здоров’ю вашої родини. Цвіль може з’являтися на вікні, на рамах та підвіконнях. Гриб любить холодні, погано провітрювані та вологі місця, і це добре відомо. Однак є дієвий спосіб позбутися, як цвілі позбутися.

Причиною його розвитку в цих приміщеннях є здебільшого неправильно встановлена теплоізоляція, сирі стіни або неправильно встановлені вікна, пише santeplus. На щастя, одна проста суміш з оцтом допоможе позбавитися цієї проблеми.

Як позбутися цвілі на вікнах та підвіконнях за допомогою оцту

Захистіть себе перед роботою: надягніть маску, окуляри та рукавички. Потім витріть підвіконня та вікно паперовим рушником. Налийте чашку оцту в пульверизатор і обприскайте місця, де з’явилася пліснява. Залишіть на годину, а потім потріть щіткою. Після цього протріть підвіконня паперовими рушниками. Готово.

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