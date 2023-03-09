Як позбутися неприємного запаху у взутті: несподіваний спосіб

Проблема з неприємним запахом усувається дуже швидко та просто

Трапляється так, що улюблене взуття починає випромінювати запах поту. Це неприємна ситуація, але виправити її можна за допомогою підручних засобів. При цьому прати взуття не доведеться.

Позбутися неприємного запаху у взутті можна за допомогою наповнювача для котячого лотка, пише germania.one.

Це незвичайний метод позбавлення "амбре", але дуже ефективний. До того ж він допомагає позбутися зайвої вологи у взутті.

Насипте невикористаний наповнювач для котячого туалету в мішечок або шкарпетки та помістіть у взуття. Через 24 години дістаньте мішечки із взуття. Неприємний запах має зникнути.

Схожі властивості мають сода і пекарський порошок. Вони також забирають неприємний запах, вбираючи зайву вологу. Достатньо насипати у взуття 1 ст.л. соди або пекарського порошку, а через добу витрусити вміст.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху в кросівках без прання.