Кросівки будуть білими, наче тільки з магазину: хитрість, яка 100% працює
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Надзвичайно ефективна порада з чищення білих кросівок
Білі кросівки – це must have у гардеробі кожної дівчини. Це універсальне взуття підходить як під джинси, так і під сукні та спідниці. Проте є одна маленька проблема — вони дуже швидко забруднюються і дуже складно відіпрати. Якщо, звичайно, не знати хитрощів, як відбілити брудні білі кросівки.
Найпростіший і при цьому дуже ефективний засіб – це зубна паста, пише santeplus. Головне для цієї процедури вибрати абсолютно білу пасту, якщо хочете отримати ідеальний результат.
Завдяки своїм абразивним, антимікробним речовинам та відбілювальним властивостям зубна паста є незамінним засобом для видалення складних плям та відновлення їх білизни на кросівках.
Як відбілити брудні кросівки зубною пастою.
Що потрібно робити:
- Почніть зі зволоження білих кросівок.
- Візьміть зубну щітку і додайте краплю зубної пасти,
- Потріть плями чи ділянки, які пожовтіли.
- Дайте взуттю відпочити хвилин десять і видаліть надлишки ганчіркою або шматком тканини.
Раніше "Телеграф" розповідав, як відіпрати брудні білі шкарпетки. Є один забутий метод, який розв'яже цю проблему легко та за копійки.