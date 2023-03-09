Кросівки будуть білими, наче тільки з магазину: хитрість, яка 100% працює

Надзвичайно ефективна порада з чищення білих кросівок

Білі кросівки – це must have у гардеробі кожної дівчини. Це універсальне взуття підходить як під джинси, так і під сукні та спідниці. Проте є одна маленька проблема — вони дуже швидко забруднюються і дуже складно відіпрати. Якщо, звичайно, не знати хитрощів, як відбілити брудні білі кросівки.

Найпростіший і при цьому дуже ефективний засіб – це зубна паста, пише santeplus. Головне для цієї процедури вибрати абсолютно білу пасту, якщо хочете отримати ідеальний результат.

Завдяки своїм абразивним, антимікробним речовинам та відбілювальним властивостям зубна паста є незамінним засобом для видалення складних плям та відновлення їх білизни на кросівках.

Як відбілити брудні кросівки зубною пастою.

Що потрібно робити:

Почніть зі зволоження білих кросівок. Візьміть зубну щітку і додайте краплю зубної пасти, Потріть плями чи ділянки, які пожовтіли. Дайте взуттю відпочити хвилин десять і видаліть надлишки ганчіркою або шматком тканини.

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