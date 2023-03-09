З чим випрати рушники, щоб вони знову стали м’якими: так роблять у готелях

На допомогу при пранні рушників прийде один підручний продукт

Пухнасті рушники після багаторазового прання можуть ставати жорсткими і навіть колючими. Однак один дієвий трюк поверне виробам м’якість, і вони будуть такими, наче ви щойно принесли їх із магазину.

Секрет лайфхака в тому, щоб додати до циклу полоскання звичайний укус. Як пише express, такий спосіб давно взяли на озброєння багато готелів, щоб їхні рушники були шовковистими.

Часто люди використовують кондиціонер для білизни, коли стирають рушники у пральній машині. Насправді подібні засоби навпаки можуть зробити речі жорсткими, якщо ви вливатимете багато кондиціонера і робитимете це при кожному пранні. Грубо кажучи, на рушнику може утворитися така собі скоринка через скупчення продукту на волокнах тканини.

Щоб повернути м’якість жорстким рушникам, спробуйте скористатися простим лайфхаком. Вам всього лише потрібно додати чашку оцту до останнього полоскання під час прання, і це видалить всі залишки кондиціонера.

Готелі також використовують оцет, щоб їх рушники залишалися пухнастими. Тільки пам’ятайте, що не потрібно постійно додавати оцет під час прання рушників, а тільки тоді, коли вироби стали жорсткими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати кухонні рушники. Доступний трюк дозволить видалити з них усі мікроби та бактерії.