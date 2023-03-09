З чим випрати чорні речі, щоб прибрати білий наліт: простий лайфхак

Чорні речі можуть потьмяніти, але це легко виправити

Після кількох прань може втратити колір не лише білий одяг. На чорних речах іноді з’являється наліт або просто колір стає бляклим. Один підручний продукт вирішить проблему.

За допомогою дієвого лайфхака речі чорного кольору знову стануть гарними та яскравими, пише видання express. Ключовий інгредієнт легко знайдеться на кухні: йдеться про звичайний оцет.

Оцет часто використовують як альтернативу кондиціонеру для білизни або засіб, що розм’якшує тканину рушників. Однак він також стане в нагоді для відновлення чорного одягу після прання.

Ви могли помітити, що чорний одяг стає трохи сірим, і багато хто думає, що це відбувається через те, що він втрачає колір. Насправді ж причина в іншому: скупчення мийного засобу. Люди можуть використовувати занадто багато порошку, і тоді він залишається у волокнах тканини.

Отже, щоб позбавитися від мийного засобу, замочіть річ у мисці з теплою водою та кількома краплями оцту. Ви побачите, що чорний колір повернеться.

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