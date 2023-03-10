Ефективна не тільки сода: найпростіший спосіб, як видалити накип із унітаза лимоном

Цей засіб одночасно відмиє унітаз від бруду та видалити всі неприємні запахи

Прибирання туалетів — це дуже виснажливий процес, і ще більш "болісний", коли від унітаза виходять неприємні запахи на додаток до всього, вони ще й покриті шарами вапняного нальоту, накипу та інших забруднень. Проте, є багато трюків, які допоможуть розв'язати цю проблему і ваш туалет знову буде сяяти.

Одним із найефективніших натуральних засобів для очищення туалетів є харчова сода, проте впоратися можна і без її допомоги, пише santeplus. Існують і інші екологічні варіанти очищення ванної кімнати — наприклад, це можна зробити за допомогою лимона.

Як відмити унітаз від накипу без соди

Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

Сік лимона

¼ склянки яблучного оцту

Що робити:

Змішайте яблучний сік із лимонним соком у мисці. Після вилийте всю суміш в унітаз, щоб засіб покрив всю поверхню. Потріть стіни та приховані області щіткою і залиште розчин "попрацювати" на 15-20 хвилин, перш ніж змити все чистою водою.

Проста процедура, але вона ефективно видаляє накип та інші забруднення у туалеті.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.