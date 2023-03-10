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Повернути фіранкам білий вигляд можна за допомогою двох простих інгредієнтів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Поверніть фіранкам початкову білизну
Поверніть фіранкам початкову білизну. Фото freepik.com

Цим же способом можна випрати будь-які білі речі

З часом білі фіранки втрачають свій білий вигляд і жовтіють. На жаль, з будь-якими білими речами такі неприємності трапляються дуже часто. Той же білий тюль, що просто висить на карнизі, стає сірим і більше не тішить око.

Тепер секрет білих фіранок розкрито! Потрібно лише два простих та бюджетних інгредієнтів, завдяки яким речі знову стануть білими. Як пише cpykami, в машинці до прального порошку потрібно додати аспірин і розпушувач.

Як повернути білизну фіранкам

Покладіть до фіранки в пральну машину 1 таблетку аспірину, а у відсік для порошку насипте 1 пакетик розпушувача. Додайте звичайний порошок і увімкніть стандартне прання не менше 40 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити штори. Завдяки цьому способу їх не потрібно знімати з карниза та прати.

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#Фіранки #Прання #Лайфхак