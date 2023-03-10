Найпростіший спосіб помити вікна: потрібні лише дві серветки і миючий засіб

Легкий спосіб змусити вікна засяяти

Прийшла весна, а отже, настав час приводити вікна в порядок. Оскільки за вулиці вже плюсова температура, робити це можна хоч прямо зараз, але зазвичай миттям вікон займаються у квітні (найчастіше — напередодні Великодня, який цьогоріч відзначатиметься саме в квітні). Ще один варіант — спершу дочекатися першої весняної зливи, яка змиє весь бруд, накопичений на склі протягом осені та зими.

Зазвичай процедура миття вікон займає чимало часу й потребує значних зусиль. Однак існують лайфхаки, які значно полегшать виконання цього важливого завдання. Одним із таких способів ділиться glavred.

Як легко і швидко помити вікна — найпростіший спосіб

Цей спосіб досить зручний і займає лічені хвилини. Все, що вам потрібно, це дві серветки з мікрофібри та засіб для миття вікон.

Що потрібно зробити: одну з серветок змочують у воді, аби нею зняти верхній шар бруду, а другою треба буде витерти скло насухо разом з миючим засобом. Цього цілком достатньо, аби вікна блищали чистотою.

Зауважимо, що при митті вікон краще починати процес зсередини — тоді зовнішні забруднення буде видно набагато краще. А легко відмити скло зі сторони вулиці допоможуть спеціальні губки на довгій ручці.

Чим не можна мити вікна

Аби випадково не зіпсувати вікна, важливо не використовувати деякі агресивні засоби. Не підходять для відмивання скла:

сода

спирт

розчинники

засоби з абразивами

засоби з бензином і кислотою

Раніше ми розповідали, як легко і без зайвої мороки відмити дзеркала в домі. З цим допоможуть три круті лайфхаки — вони зекономлять і час, і сили, і ваші гроші.