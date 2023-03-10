Чи здатні замінити порошок шампунь та рідке мило: відповідь, яка цікавить багатьох

Також розкриємо секрет, чи можна прати речі взагалі без порошку — з самим лише кондиціонером

Прання речей — одна із багатьох рутинних справ по дому. Зазвичай, якщо йдеться про машинне прання, цей процес не займає багато часу і не потребує додаткових зусиль. Особливо, якщо ви знаєте, якими функціями пралки користуватися, а від яких немає жодної користі.

Однак трапляється, що пральний порошок раптово скінчився, а закинути речі в прання потрібно негайно. В такі моменти багато людей починають перебирати у голові різні варіанти, чим можна спробувати замінити цей засіб. Найпершим на думку спадає звичайний порошок для ручного прання, а ще — гель для миття посуду, рідке мило для рук та шампунь. Але чи дійсно вони впораються з нетиповою задачею? І найголовніше — як на це реагуватиме пралка? Відповіді знає unian.

Чи можна замість порошку використовувати мило або шампунь?

Робити цього не варто. І на це є відразу декілька причин:

Склад цих засобів не такий, як у порошку. Речі можуть банально не випратись. В складі рідкого мила та шампуню можуть бути речовини, які зіпсують ваші речі. Через те, що ці засоби сильно піняться, вони можуть поламати вашу пральну машинку.

Чи можна прати речі без порошку — тільки з кондиціонером?

Це ще одне популярне питання, відповідь на яке така ж однозначна: ні. По-перше, його можна використовувати не з усіма типами тканин. А, по-друге, кондиціонер і порошок мають зовсім різні завдання, і від забруднень він речі взагалі не позбавить. Єдине, з чим дійсно допоможе прання без порошку — з додаванням самого лише кондиціонера, це завдання освіжити чисті рушники, які трохи затхнулися у шафі.

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