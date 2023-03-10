Чи здатні замінити порошок шампунь та рідке мило: відповідь, яка цікавить багатьох
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Також розкриємо секрет, чи можна прати речі взагалі без порошку — з самим лише кондиціонером
Прання речей — одна із багатьох рутинних справ по дому. Зазвичай, якщо йдеться про машинне прання, цей процес не займає багато часу і не потребує додаткових зусиль. Особливо, якщо ви знаєте, якими функціями пралки користуватися, а від яких немає жодної користі.
Однак трапляється, що пральний порошок раптово скінчився, а закинути речі в прання потрібно негайно. В такі моменти багато людей починають перебирати у голові різні варіанти, чим можна спробувати замінити цей засіб. Найпершим на думку спадає звичайний порошок для ручного прання, а ще — гель для миття посуду, рідке мило для рук та шампунь. Але чи дійсно вони впораються з нетиповою задачею? І найголовніше — як на це реагуватиме пралка? Відповіді знає unian.
Чи можна замість порошку використовувати мило або шампунь?
Робити цього не варто. І на це є відразу декілька причин:
- Склад цих засобів не такий, як у порошку. Речі можуть банально не випратись.
- В складі рідкого мила та шампуню можуть бути речовини, які зіпсують ваші речі.
- Через те, що ці засоби сильно піняться, вони можуть поламати вашу пральну машинку.
Чи можна прати речі без порошку — тільки з кондиціонером?
Це ще одне популярне питання, відповідь на яке така ж однозначна: ні. По-перше, його можна використовувати не з усіма типами тканин. А, по-друге, кондиціонер і порошок мають зовсім різні завдання, і від забруднень він речі взагалі не позбавить. Єдине, з чим дійсно допоможе прання без порошку — з додаванням самого лише кондиціонера, це завдання освіжити чисті рушники, які трохи затхнулися у шафі.
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