Як прогнати павуків з дому за допомогою прекрасної квітки: якої рослини вони бояться як вогню

Найбільш екологічний метод позбутися непроханих "гостей"

Більшість людей, побачивши вдома павука, намагається його вбити — навіть попри те, що народні прикмети це робити забороняють. Хтось, звісно, спробує його зловити і випустити на вулицю, а ще хтось просто проігнорує. Однак, якщо ви боїтеся павуків, з останнім варіантом все не так просто.

Зате є один простий спосіб прогнати павуків зі свого дому. І допоможуть з цим певні кімнатні рослини. Які саме, розповідає телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".

Якої рослини павуки бояться, як вогню

Замість того, аби бігти за отрутою чи спеціальною пасткою для павуків, можете розмістити в себе вдома одну ароматну рослину, яка буде відганяти непроханих гостей. Виявляється, павукам жахливо не подобається запах цитрусових і цим можна вигідно скористатися. Ви можете посадити в себе вдома декоративне цитрусове дерево, наприклад, Каламондин (інша назва — Цитрофортунелла), Кумкват, Лаймкват, Ретікулату (кімнатний мандарин) або ж лимон. Усі ці рослини мають приємний аромат і гарно квітнуть.

Якщо приміщення невелике або павуки з’являються лише в одній із кімнат, достатньо буде одного деревця. В іншому випадку доведеться брати кілька, аби їхній запах було чутно по всьому дому.

Ще один спосіб здихатися павуків у домі

Непоганим варіантом буде також "прикрашання" домівки шкірками цитрусових — вони теж мають специфічний аромат, який буде відлякувати павуків. Допоможе і більш банальний варіант — поліроль із запахом цитрусових, яким просто натирають меблі.

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