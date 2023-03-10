Чим відбити м’ясо, якщо вдома немає спеціального молотка: топ-5 варіантів

Найпростіші способи зробити все за рецептом — навіть якщо у вас немає чим відбити м'ясо

Для багатьох страв м’ясо перед приготуванням потрібно відбивати. Це стосується, наприклад, різних страв із яловичиною та бараниною, зразів відбивних та, власне, відбивних із курятини. Потрібно відбивати м’ясо і на соковитий бефстроганов — так страва буде смачнішою, а м’ясо проявить смак на повну (пам’ятайте, що в традиційному рецепті не куряче м’ясо, а яловичина).

Але що робити, якщо у вас вдома просто немає спеціального кухонного молотка для відбивання м’яса? Вихід є і все дуже просто — його можна замінити. Чим саме, розповідає pixelinform.

Ніж. Покладіть м’ясо на обробну дошку і добре відбийте його тильною стороною інструменту. Удари потрібно завдавати, постійно змінюючи кут. Краще озброїтися якомога більшим та максимально важким ножем. Скляна пляшка. Це ще один прекрасний варіант, який допоможе вирішити проблему. Головне — не забудьтеся набрати в неї води і не перестарайтеся, щоб вона не розбилася. Качалка. Цей інструмент з легкістю замінить спеціальний молоток. Але бити качалкою потрібно не дуже сильно, бо це може перетворити соковите м’ясо на сухий продукт. Сковорідка. Тильною стороною сковорідки теж добре відбивати м’ясо. В цьому випадку теж важливо не перестаратися. Щоб все було гігієнічно, обгорніть дно сковорідки харчовою плівкою або звичайним пакетом із поліетилену. Камінь. У крайніх випадках допоможе і він. Головне — обирати той, вага якого не перевищує 400 г. Камінь загортають у кілька шарів поліетилену, перш ніж почати відбивати м’ясо.

Раніше ми розповідали, як зробити жорстке м’ясо курки м’яким і ніжним. Із цим легко впорається спеціальний солоний маринад. Однак доведеться трохи зачекати, доки він подіє.