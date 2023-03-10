Як видалити пляму від кави з одягу: п’ять простих способів

Ці прості способи виручать навіть на роботі чи в дорозі

Пляма від кави вважається однією із важко виведених, не тільки на посуді, а й на речах, і затягувати з її видаленням не потрібно. Якщо у вас під рукою немає спеціальних засобів для виведення плям, то можна позбавитися від плями за допомогою підручних засобів.

Про це розповіли на порталі Lady. Вам знадобляться засоби, які є вдома: оцет, господарське мило, перекис водню, лимонна кислота і нашатирний спирт.

Оцет

Оцет допоможе видалити з одягу складні плями, але потрібно бути обережним, адже може пошкодити тканину. Найкраще взяти звичайний столовий оцет білого кольору без добавок.

З’єднайте пральний порошок із содою, а потім погасіть суміш оцтом. Суміш, що вийшла, нанесіть на пляму і тримайте не більше 5 хвилин. Найкраще цей засіб виводить плями з джинсової тканини.

Господарське мило

Звичайне господарське мило здатне відмити практично будь-яке забруднення, у тому числі й пляму від кави. Ви можете намилити милом пляму, після чого сполосніть у воді кілька разів.

Також можна зробити розчин з господарського мила, натертого на тертці та окропу. Залийте мильну стружку гарячою водою і нанесіть на місце забруднення, коли розчин стане теплим. Подібний розчин можна використовувати для будь-яких тканин.

Перекис водню

Перекис — це універсальний засіб, який застосовують не тільки ви медицині. Достатньо капнути кілька крапель перекису та спирту на пляму і видалити надлишки серветкою, якщо вони є. Після дайте вбратися розчину хвилин 10 і відразу ж виперіть річ.

Але враховуйте особливості тканини – такий розчин може її пошкодити та освітлити. Тому, краще всього використовувати перекис на світлих речах або перевіряти реакцію на непомітних шматочках тканини.

Лимонна кислота

Лимонну кислоту рекомендують застосовувати лише на кольорових речах. Достатньо змочити пляму лимонним соком або розведеною лимонною кислотою і залишити на 15 хвилин. Після цього потрібно сполоснути річ у теплій воді та замочити. Процедуру можна повторювати кілька разів, але підвищувати концентрацію неприпустимо, оскільки можна пошкодити річ.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт потрібно змішати з окропом та господарським милом у пропорції:

50 мл нашатирного спирту;

350 мл окропу;

40 г тертого господарського мила.

Всі інгредієнти потрібно добре перемішати у воді, що тільки закипіла, щоб вони розчинилися. Дочекайтеся, поки суміш охолоне і нанесіть на пляму ватним диском або пензликом.

Якщо з першого разу не вдалося досягти бажаного ефекту, можна повторити кілька разів. Нашатирний спирт має сенс використовувати для вовняних тканин чи синтетики.

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