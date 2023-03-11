Пакет у пральній машині робить чудеса: лайфхак, який варто спробувати

Маленька хитрість допоможе заощадити порошок і добре випрати речі

На перший погляд, порада покласти поліетиленовий пакетик у пральну машину разом із речами може здатися дивною, як і порада насипати в барабан перед пранням чорний перець. Але насправді цей лайфхак допоможе зробити речі чистішими та навіть заощадити пральний порошок.

Користь для пральної машини

Часто відбувається так, що пральна машина не може злити воду. Це буває, якщо слив забивається ворсом, волоссям або шерстю домашніх тварин. Якщо класти пакет у барабан, то все сміття під час прання збиратиметься саме в ньому.

Економія

А ще хитрість із пакетом допоможе економити порошок. Під час кручення барабана він добре розмішуватиме мийний засіб і він ідеально розчиниться. Пакет знизить споживання порошку та покращить якість прання.

Речі будуть чистішими

По-перше, добре розчинений мийний засіб не зможе залишити слідів на речах. По-друге, кульок у барабані як магніт притягне до себе все сміття — волосся, ворс, шерсть.

Зверніть увагу!

Пакетик має бути без написів та малюнка. В ідеалі – безбарвний.

Температура води для прання з пакетом має бути не вищою за 40 градусів. В іншому випадку пакет може розплавитись.

Потрібно брати пакет-майку. Маленький тонкий кульок не зможе виконати свою функцію. До того ж його може засмоктати у злив.

Раніше "Телеграф" розповідав, який режим прання найекономніший.