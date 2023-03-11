Навіщо "голити" замшеве взуття: маловідома хитрість

Маленькі хитрощі допоможуть повернути чудовий вигляд замшевого взуття

Замшеве взуття виглядає стильно і практично ніколи не виходить із моди. Але багато хто відмовляє собі в цій красі, тому що думає, що таке взуття потребує особливого догляду. Насправді повернути свіжий вигляд замшевим черевикам або туфлям досить просто.

Насамперед потрібно запам’ятати, що взуття та речі із замші не можна мити водою. Про це у своїй інструкції пише блогер Джілл Ністул. За її словами, вода надає замші "забрудненого" вигляду.

Як легко почистити замшеве взуття

Пройдіться взуттям щіткою для замші

Злегка почистьте забруднені ділянки щіткою, рухаючись в одному напрямку. Це допоможе видалити поверхневий шар бруду з волокон.

Повторіть процедуру, додаючи більше сили, щоб дістатися до бруду, що в’ївся.

Позбудьтеся плям

Від незначних плям і пилу на замшевому взутті можна позбутися за допомогою щіточки або спеціальної гумки для замші.

А ось плями серйозніше можна видалити за допомогою оцту чи медичного спирту. Змочіть тканину оцтом або спиртом і круговими рухами протріть пляму на взутті та дайте їй висохнути. Коли тканина висохне, розпушіть її щіткою і струсіть бруд, що відшаровується. Якщо пляма не зникла з одного разу, повторіть процедуру ще кілька разів.

Пройдіться по поверхні взуття бритвою

Замшева тканина через деякий час носіння може виглядати жорсткою. Це легко виправити за допомогою старого бритвового станка. Акуратно пройдіться поверхнею взуття бритвою. Змахніть зібрані волокнисті шматочки за допомогою щітки.

Розпушіть замшу

Після вищезазначених процедур замша може здатися тьмяною. Протріть замшу білою тканиною, змоченою оцтом або спиртом. Дайте повністю висохнути. Після висихання розпушіть тканину востаннє щіткою.

Нанесіть захисний спрей для замші

Цей додатковий крок не тільки збереже вашу замшу в чистоті довше, але й полегшить її чищення у майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися неприємного запаху з взуття можна за допомогою наповнювача для котячого туалету.