Не залишиться жодного мікроба: як ідеально очистити кухонну дощечку

Відмиваємо кухонне приладдя від плям та позбавляємо його запаху

Як очистити пригорілу сковороду чи відтерти духовку від стійких плям, ми вже знаємо. А от що ж робити з дощечками, на яких залишаються плями або ж запахи, наприклад, після чищення риби?

Для цього не потрібні якісь дорогі засоби. Все, що потрібно, вже є вдома. Поради ми можемо підгледіти у фуд-блогера Наталії Мазурик в Телеграм.

Як прибрати запах у дощечок

Способи:

1. Натираємо лимоном або апельсином. Трішки чекаємо і змиваємо.

2. Змішуємо 1 ст. л. соди + 1 ч. л. води. Наносимо розчин на дощечку, чекаємо, поки висохне і змиваємо.

3. Натираємо яблуко і наносимо на дощечку на 10 хвилин. Але не більше – на ній можуть залишитись плями.

Як прибрати бактерії з дощечки

1. Наносимо оцет 6%, потім перекис водню 3% на 15 хвилин і змиваємо.

2. Наносимо хлоргексидин на 10 хвилин, змиваємо.

3. Насипаємо на дощечку шаром сіль. Зверху втираємо лимон, щоб сіль ввібралась. Змиваємо.

Ще один важливий лайфхак

Кухонну дощечку не можна витирати кухонним рушником, адже на ньому збираються бактерії. Тріщинки і зазубринки дощечки – гарне місце для їх розвитку. А тому для витирання дощечки краще підходить паперовий рушничок.

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