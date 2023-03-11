Без ножиць та ножа: як відірвати скотч, щоб вийшов рівний край (відео)

Вирішення проблеми простіше, ніж багато хто вважає

Напевно, у кожної людини траплялася ситуація, коли треба рівно відрізати кінець скотчу, але під рукою не виявляється нічого, ніж це можна зробити.

Однак навіть у такій ситуації вихід є і достатньо скористатися простим лайфхаком, яким поділився користувач Tik-tok під нікнеймом Think Global.

Звичайно можна спробувати допомогти собі зубами або проткнути скотч чимось гострим, але при цьому лінія відриву рівною навряд чи вийде.

Втім, це вам навряд чи знадобиться, оскільки, щоб отримати рівний край, достатньо зробити наступні кроки:

приклейте кінець скотчу до якоїсь стійкої поверхні;

відмотайте смужку потрібної довжини;

у потрібному місці складіть скотч клейкою стороною всередину, щоб вона склеїлася сама з собою;

різко смикніть рулон на себе.

У результаті у вас повинен вийти акуратний розрив у потрібному місці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за пару секунд знайти край скотчу навіть у тому випадку, якщо його неможливо намацати.

Крім того, ми писали про те, як позбутися слідів скотчу зі скляних та пластикових поверхонь.