Як зберегти яйця свіжими без холодильника: цікаві способи

Як зберігати яйця, якщо немає холодильника

Під час війни та частих відключень світла виникає проблема — як довше зберегти продукти свіжими без холодильника. Як відомо, яйця — продукт, що швидко псується. Хоча у замороженому вигляді вони можуть зберігатись місяцями. Але що робити, якщо холоду не стане?

Виявляється, є кілька варіантів, які допоможуть тривалий час зберігати яйця свіжими й без холоду, ділиться Agrostory.

Варіант №1. Папір

Кожне яйце щільно оберніть у тонкий папір. Підійдуть старі газети, листи зошита, туалетний папір. Покладіть яйця в місткість із кришкою і приберіть у прохолодне місце.

Варіант №2. Сіль

Кількома шарами зарийте в кухонну сіль так, щоб яйця не стикалися. І зберігайте у сухому прохолодному місці.

Або ж залийте яйця сольовим розчином із розрахунку 1 ст.л. солі на літр води.

Варіант №3 Тирса та зерно

На дно місткості (ящика, кошика) насипте тирсу або чисте зерно. Викладіть яйця гострими кінцями донизу. Вони не повинні торкатися один одного. Засипте яйця тирсою/зерном. Зберігайте їх у добре провітрюваному приміщенні.

Варіант №4 Сироп

У каструлю насипте цукор і додайте воду у розрахунку 1:2. Доведіть до кипіння. Кожне яйце опустіть в отриманий розчин на 5 хвилин, після чого ретельно витріть паперовим рушником. На яйцях має утворитися цукрова плівка. Після цього їх можна зберігати в ящику з тирсою або зерном.

Варіант №5 Вапно

Найкраще яйця зберігаються у вапняному розчині. У 5 літрах охолодженої кип’яченої води розчинити 1 кг свіжого вапна. Суміш ретельно перемішати й після відстою процідити. Яйця скласти в скляну або глиняну тару та залити розчином вапна. Для цього варіанта підходять лише дуже свіжі яйця. Після утворення плівки на вапняному розчині місткість потрібно щільно закрити кришкою та запечатати парафіном або воском. При температурі 10-12 градусів яйця в розчині вапна можуть зберігатися близько пів року.

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