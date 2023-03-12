Усього одна таблетка, а скільки користі! Як легко позбутися плям на килимі та м’яких меблях

Забезпечити собі чистоту та свіжість дуже просто

Від плям на килимі, а також на дивані чи кріслі не захищений ніхто. Вивести їх буває складно навіть використовуючи у своєму арсеналі дорогу побутову хімію та найкращі щітки. Однак вихід є!

Для того, щоб ефективно прибрати плями на килимі та м’яких меблях, знадобиться лише одна таблетка для посудомийної машинки. Її вистачить, щоб навести ідеальний порядок вдома, пише cpykami.

Як прибрати пляму на килимі та м’яких меблях

Заливаємо таблетку гарячою водою і чекаємо на повне розчинення. Одягаємо рукавички для роботи. Змочуємо ганчірку в розчині і нею обертаємо будь-яку кришку, як показано на малюнку нижче. Таким чином починаємо чистити поверхню. За допомогою кришки ворс підійматиметься і ідеально прочищатиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав, як усунути неприємний запах з килима. Простий лайфхак зі старим елементом інтер’єру, просочений не лише пилом, а й специфічними запахами.

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