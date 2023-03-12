Миші бояться цього запаху: який натуральний засіб відлякає гризунів від дому

Подолати проблему іноді можна без хімікатів

Миші можуть бути проблемою у будь-яку пору року, оскільки проникають у будинки у пошуках їжі та притулку. Усунути цю неприємність можна без зайвих витрат і використання хімікатів за допомогою особливого запаху.

Є гуманний і дієвий спосіб, який допоможе позбавитися мишей в будинку, пише видання Express. Як виявилося, мишам дуже не подобається м’ята перцева, а її запаху вони бояться.

М’яту можна використовувати в будинку для відлякування мишей по-різному. Наприклад, ви знайдете інгредієнт у чайних пакетиках або можете скористатися безпосередньо м’ятною олією. Є три різні способи використовувати ефірні олії для відлякування мишей: розпорошити їх, розбризкати безпосередньо або замочити ватяні тампони.

Так, щоб позбавитися небажаних гризунів, закип’ятіть м’ятний чай. Як тільки чай закипить, розкладіть використані чайні пакетики по всьому будинку. Будьте щедрі в місцях, де, на вашу думку, можуть бути ці небажані відвідувачі. Усього за два-три дні будинок має бути не тільки вільним від мишей, але й приємно пахнути.

Для тих, хто вважає за краще не займатися приготуванням чаю, олія перцевої м’яти працює так само добре. Оскільки миші в основному покладаються на свій нюх, прямий запах м’ятного чаю або м’ятної олії одразу відштовхує їх. Миші зазвичай слідують запаху інших мишачих феромонів, тому, коли до них домішується запах перцевої м’яти, вони збиваються з пантелику.

Якщо необхідно обробити велику площу, просто розбавте олію невеликою кількістю води та розпорошіть на вказану область. Це найкращий маршрут для тих, хто не впевнений, звідки лізуть у будинок миші.

Хоча олія перцевої м’яти є ефективним засобом, що стримує, вона не є довгостроковим рішенням. Таким чином, домогосподарствам необхідно повторно наносити олію кожні кілька днів. Крім того, будьте особливо обережні, щоб не залишати ватяні кульки надто довго. Як тільки запах зникне, ці маленькі відвідувачі можуть поцупити їх, щоб облаштувати свої гнізда.

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