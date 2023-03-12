Як допомогти авокадо дозріти: хитрість зробить фрукт ідеально стиглим

Спосіб, який допоможе зробити авокадо дуже смачним

Авокадо містить безліч корисних вітамінів та мінералів. До того ж, цей плід приємний на смак. Але не завжди вдається купити стиглий авокадо.

На щастя, існують прийоми, які допомагають дозріти фруктам у домашніх умовах. Один із найпопулярніших способів — дозрівати авокадо у паперовому пакеті. Але якщо додати в пакет ще й борошно, стиглий фрукт набуде насичений вершковий смак, пише Thrillist.

Цей метод не дуже швидкий, але ефективний. Покладіть авокадо в паперовий пакет і засипте борошном так, щоб повністю покрити плід. Пакет щільно закрийте. Через два дні авокадо стане ідеально стиглим.

Секрет цього методу в тому, що борошно допомагає концентрувати газоподібний етилен, виділений авокадо. Крім того, воно збирає залишкову вологу й оберігає плід від плісняви та шорсткості.

Раніше "Телеграф" ділився найшвидшим способом зробити авокадо стиглим.